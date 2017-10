Tornano i Campari Red Diaries con il corto The Legend of Red Hand, un racconto di suspense con fascino hollywoodiano



Campari annuncia il ritorno di Campari Red Diaries con The Legend of Red Hand, un nuovo short movie di stampo poliziesco all’insegna dell’intrigo e della passione. Seguendo la filosofia di brand per cui “ogni cocktail racconta una storia”, il corto di quest’anno narra l’estro e la creatività dei bartender.

Un nuovo investimento in branded content di qualità (secondo più ampia tendenza) e in volti di stampo hollywoodiano con la celebre Zoe Saldana. Il protagonista maschile punta invece sul rimando all'italianità ed è incarnato da Adriano Giannini, mentre la regia è di Stefano Sollima (Gomorra).

Il racconto parte da Milano, città d’origine di Campari, per un viaggio alla ricerca del cocktail perfetto. Il lancio digitale di The Legend of Red Hand è previsto per il 2018. La première e il red carpet si terranno sempre a Milano e il corto sarà disponibile anche sul canale ufficiale YouTube del marchio.