L’agenzia di comunicazione Canali&C, particolarmente nota e specializzata nell'ambito dei centri commerciali, amplia la propria squadra con l’ingresso di Alessandro Marani, responsabile della nuova unit Brand Strategy.

Marani è stato fra l'altro art director della casa editrice (Ro Marcenaro) e ha collaborato come illustratore-animatore con disegnatori italiani del calibro di Altan, Cavandoli e Mattotti.

Fumettista per il settimanale satirico Comix, nel 1996 dà vita a Kalimera, un laboratorio di graphic design, video, interior design e web, del quale è stato direttore creativo. Kalimera diventa un punto di riferimento nella motion graphic e nelle tecniche video più avanzate, collaborando con marchi globali come Coca Cola, Vodafone, Telecom e Kellog’s.

Alessandro Marani sarà dal 2017 Responsabile della Brand Strategy, l’ultima unit nata all’interno di Canali&C per fornire alle aziende un servizio di consulenza che parta dall’esplorazione e dalla consapevolezza della marca per definire gli strumenti più adatti ed efficaci nella comunicazione.