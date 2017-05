Car Server si accorda con Ancc Coop

Car Server stringe un accordo con Ancc-Coop: con il brand Drive Different è possibile noleggiare auto a lungo termine nei pdv Coop su tutto il territorio nazionale, attraverso un programma ad hoc, che comprende promo e attività loyalty

Il noleggio a lungo termine sbarca al supermercato: dopo l'esperienza pilota avviata nel 2016 con Coop Lombardia, Car Server stringe un accordo con Ancc Coop che estende questa formula a tutto il territorio nazionale. La convenzione con l’associazione, che unisce Coop Alleanza 3.0, Coop Centro Italia, Coop Liguria, Coop Lombardia, Nova Coop, Unicoop Tirreno, Unicoop Firenze, Sait e Coop Reno, verrà attuata da Car Server attraverso il brand Drive Different, nato specificatamente per offrire il noleggio a lungo termine ai privati e allo small business, attraversop foprmule innovative e “vicine” ai clienti. “In Italia -dichiara Giovanni Orlandini, amministratore delegato di Car Server- non esistevano luoghi in cui i privati e le famiglie potessero avvicinarsi a questa forma innovativa di mobilità. Insieme a Coop siamo riusciti ad aprire una nuova frontiera”. L'accordo prevede una serie di benefici per i soci Coop, in primis un buono spesa del valore di 200 euro. I sottoscrittori, inoltre, potranno scegliere un vantaggio aggiuntivo extra del valore di 600 euro tra sconto sul canone, servizio gomme termiche, azzeramento della penale risarcitoria Rca e roomy car, un servizio innovativo che permette in alcuni periodi dell’anno di usufruire di un’auto di categoria superiore alla propria, per esempio una monovolume con più spazio per andare in vacanza. Il noleggio a lungo termine Car Server sarà oggetto di specifiche azioni promopubblicitarie, dal volantino all'house organ Cooperative, passando a tutti i canali di comunicazione più moderni: sul web la piattaforma interattiva www.ilgustodiguidare.it, permette ai soci Coop di configurare il proprio noleggio in modo personalizzato, di scegliere l’extra-vantaggio e richiedere l’offerta economica.