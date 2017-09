Carrefour, Bompard annuncia un nuovo Comitato esecutivo di gruppo

Il nuovo presidente e direttore generale di Gruppo Carrefour, Alexandre Bompard, ha annunciato oggi la nomina di un Comitato esecutivo di Gruppo, che sarà composto da dirigenti scelti non solo all'interno del gruppo, ma anche da altre aziende.

La formazione di questo Comitato (che è in sostanza una ristretta équipe di lavoro) permetterà, almeno questo è l'obiettivo, una migliore navigazione del Gruppo.

Il primo compito della nuova squadra è la definizione e messa in opera del piano di trasformazione di Groupe Carrefour.

Determinate funzioni saranno in comune tra Gruppo e Francia: "Clienti, Servizi e trasformazione digitale", "Risorse umane" e "Comunicazione".

Il nuovo comitato esecutivo ha 14 membri che riportano ad Alexandre Bompard. Nei 14 è compreso Bompard.

Nel dettaglio, avremo 5 responsabili di aree geografiche:

Pascal Clouzard, direttore esecutivo Francia);

Guillaume de Colonges, direttore esecutivo Europa del Nord e dell'Est; Belgio, Polonia e Romania: prenderà la direzione operativa di Carrefour Belgio;

Thierry Garnier, direttore esecutivo Asia (Cina e Taiwan) con incarico diretto operativo su Carrefour Cina;

Noel Prioux, direttore esecutivo America Latina (Brasile e Argentina), con prossima direzione operativa di Gruppo Carrefour Brasile;

Eric Uzan, direttore esecutivo Europa del Sud (Spagna e Italia). Assumerà la direzione operativa di Carrefour Spagna;

Ai 5 suddetti si affiancano altri 3 responsabili di poli funzionali:

Marie Cheval, direttrice esecutiva clienti, servizi e trasformazione digitale: seguirà anche tutti gli ambiti dell'eCommerce;

Jacques Ehrmann, direttore esecutivo patrimonio, sviluppo internazionale e innovazione. È già Pdg di Carmila;

Gérard Lavinay, direttore esecutivo merci, flussi e formati con responsabilità su marca propria, supply chain e format;

e 5 responsabili delle funzioni centrali ("corporate"):

Pierre-Jean Sivignon, direttore esecutivo finanza e gestione;

Laurent Vallée, segretario generale;

Jérome Nanty, ritorna nel gruppo come directore esecutivo risorse umane Francia e Gruppo;

Laurent Glépin ritorna come direttore esecutivo comunicazione Gruppo e Francia;

Frédéric Haffner direttore esecutivo strategie e M&A.