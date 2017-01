Carrefour chiude un 2016 con vendite a +3%

Questo l'aumento globale a parità di rete, corrispondente a 85,7 miliardi di euro, con traino di alcune aree internazionali come l'America Latina. I risultati del retailer.

Gruppo Carrefour ha annunciato i risultati 2016 relativi alle vendite globali e nei vari mercati in cui opera. Nel complesso, la crescita organica è del 3%, con al traino alcune aree internazionali come l'America Latina, dove continua il miglioramento.

Per il retailer si tratta della migliore performance di vendite a parità di rete degli ultimi cinque anni (85,7 miliardi di euro). L'intero anno, come sottolinea poi l'insegna, è stato in particolare contraddistinto da numeri positivi nel food.

Entrando nel dettaglio dei singoli Paesi, come si diceva, il maggior apporto all'incremento deriva dall'America Latina, in particolare dal Brasile, mentre in Europa ad emergere è la Spagna.

Guardando alla rete, invece, si conferma strategico il modello multi-format, con predominanza degli store convenience. A partire dalla Francia, parallelamente, si sta sviluppando l'approccio omichannel.