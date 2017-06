Il Consiglio d'amministrazione di Carrefour ha scelto all'unanimità Alexandre Bompard nuovo Presidente e Direttore generale del secondo più grande gruppo distributivo del mondo: succede a Georges Plassat che ha governato Carrefour per i cinque anni precedenti. Alexandre Bompard entrerà in carica effettiva dal 18 luglio 2017.

Il Cda ringrazia il Presidente uscente Plassat perché in virtù del suo operato e del suo impulso "l'impresa ha ritrovato la sua posizione di leader mondiale del commercio e solidi fondamentali per proseguire nella crescita".

Nato il 4 ottobre 1972 a Saint Étienne (dipartimento della Loira, Regione Rodano-Alpi), Alexandre Bompard è sposato e padre di tre figli. È Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere. È diplomato all'Istituto di studi politici a Parigi, incaricato di diritto pubblico e Dea di scienze economiche, e soprattutto diplomato all’Ena, la celebre École Nationale de l’Administration. Uscito dalla quale, Bompard è entrato all'Ispettorato generale delle finanze (1999-2002). Diventa consigliere tecnico di François Fillon, allora Ministro degli affari sociali, lavoro e solidarietà, da aprile dicembre 2003.

Dal 2004 al 2008, Alexandre Bompard svolge numerosi incarichi nel gruppo Canal+. Nel 2008 è nominato PDG di Europe 1 e di Europe 1 Sport.