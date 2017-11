Carrefour lancia #EstoyBien e spinge sui branded content

Una nuova web serie che rilancia il linguaggio meta pubblicitario de #LaMarchetta ma anche una nuova campagna multi-piattaforma ideata e prodotta da H48. Questa #EstoyBien, l'ultima iniziativa di comunicazione di Carrefour Italia, che lancia 6 parodie video ispirate all’estetica e al linguaggio delle telenovelas e dedicate ad altrettanti prodotti a marchio.

I prodotti sono stati inseriti all’interno dei contenuti come deus ex machina capaci di sbrogliare - in modo assurdo e comico - i complessi intrecci tipici dei melodrammi “ispanici”, riportando la situazione alla normalità. Il tutto con un cast di 9 protagonisti composto da attori di teatro e da Fausto Leali, Carmen Russo e Costantino Vitagliano.

H48 ha dedicato grande cura nel ricreare le atmosfere che hanno caratterizzato le telenovelas, nel boom degli anni ’80 e ’90: dalla recitazione sopra le righe, caratterizzata da occhi sgranati e mani nei capelli, passando per la fotografia priva di gusto e l’effetto glow per conferire un’aura surreale, fino al linguaggio che è un riuscito ibrido fra italiano e spagnolo che aggiunge un tocco di non sense a ogni emozione.

Con questa campagna, l'insegna fa un ulteriore passo nella creazione di contenuti propri. A tal proposito è stato sviluppato, sulle properties del brand, un piano contenutistico dedicato, per coinvolgere attivamente gli utenti nella parodia della telenovelas e ridere insieme a loro, magari creando un nuovo trend: giocare con un format nativamente poco qualitativo, che è già di per sé parodia.

Prevista anche una digital activation, un mini-sito concorsuale che dà la possibilità agli utenti di vincere ogni giorno giocando con la telenovela #EstoyBien.