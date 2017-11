L'attuale presidente del Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali), Massimo Moretti, è stato nominato direttore generale di CDS Holding (di seguito Cds), società impegnata dal 1993 nella progettazione e realizzazione, come general contractor e sviluppatore, di immobili a destinazione retail.

Lodigiano di nascita (è del 1968), laureato in economia e commercio all'Università Bocconi di Milano, Moretti è stato direttore portafoglio retail di Beni Stabili Siiq S.p.A., società nella quale è entrato nel 2008. Dal 2015 è presidente del Cncc, una carica che ha rappresentato una svolta nel suo curriculum dopo le esperienze più tecniche maturate in Aedes (responsabile asset management retail), Carrefour Italia (responsabile delle attività di locazione) e appunto Beni Stabili.

"L’ingresso di Massimo nel management del Gruppo darà un grande impulso alla crescita di Cds in Italia e all’estero -è il commentato di Enzo Danesi, Presidente di Cds Holding- e fa parte di una strategia a lungo raggio per consolidare la leadership nell’industria real estate a 360 gradi".