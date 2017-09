Centrale del Latte di Torino segmenta il target per età

Centrale del Latte di Torino ha presentato due significative innovazioni legate al comparto del latte ESl e UHT e pensate appositamente per due fasce di target ben distinte per le differenti esigenze nutrizionali: i bambini nella fascia 1 - 3 anni da una parte e i “senior” dall’altra. Si tratta di due nuovi tipi di latte, la cui origine è 100% italiana.

TappoRosso Bimbi è un latte di crescita, formulato con una ricettazione specificamente studiata per le esigenze nutrizionali dei bambini. Apporta un contenuto proteico inferiore rispetto al normale latte vaccino, contribuendo così a contenere l'apporto proteico giornaliero e, di conseguenza, a ridurre il rischio di sovrappeso e obesità negli anni successivi.

Ricco di Calcio, Fosforo e vitamina D, necessari per la normale crescita e lo sviluppo osseo dei bambini, così come di acidi grassi essenziali della serie Omega 3 (acido α linolenico) e Omega 6 (acido linoleico), necessari per il giusto sviluppo del sistema nervoso e della funzione visiva, questo latte contiene anche ferro, che contribuisce al normale sviluppo cognitivo e fibre che contribuiscono a migliorare l'equilibrio della flora batterica intestinale (in particolare fruttoligosaccaridi e galattoligosaccaridi).

TappoRosso Bimbi - nel formato Tetratop (cartone) da mezzo litro, con tappo richiudibile è ESL - va conservato in frigo tra gli 0° e i 4° C (una volta aperta la confezione va conservata in frigo e consumata entro 4 giorni), ha una shelf life di 21 giorni. È stata pensata anche una confezionato più pratica, un brik da 200 ml con cannuccia, per merende fuori casa: nella versione UHT è in confezione 3x200 ml vanno conservati in luogo fresco ed asciutto, hanno una shelf life di 120 giorni (una volta aperta la confezione va conservata in frigo e consumata entro 4 giorni).

TappoRosso Benessere Cuore è invece rivolto al target senior. Parzialmente scremato ed è arricchito con OMEGA 3 per proteggere e mantenere in salute il cuore, è fonte di acidi grassi Omega-3 EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Infine contiene le vitamine C, E e la biotina.

Questo latte è disponibile nel formato da mezzo litro, in cartone con tappo richiudibile in versione ESL, va conservato in frigo tra gli 0° e i 4° C (una volta aperta la confezione va conservata in frigo e consumata entro 4 giorni), ha una shelf life di 21 giorni. Nel formato da litro invece, anch’esso in cartone con tappo richiudibile è in versione UHT, va conservato in un luogo fresco ed asciutto, ha una shelf life di 120 giorni (una volta aperta la confezione va conservata in frigo e consumata entro 4 giorni).

Il lancio di entrambe le due linee di prodotto è avvenuto nel mese di settembre 2017 nei canali GDO, DO e normal trade.