Una app permette di comunicare contenuti promozionali/pubblicitari direttamente all'utente che si trova nelle vicinanze di uno dei 33 centri commerciali bennet (su 45) che hanno implementato il servizio di marketing di prossimità ("proximity marketing")

Che cos'è il "proximity marketing" (marketing di prossimità)? È un insieme di attività e concorsi basati sui beacon, dispositivi bluetooth che comunicano la loro presenza a un apparecchio/supporto digitale ("device"). La App installata su smartphone o tablet riceve il segnale Bluetooth e verifica se sono disponibili contenuti da mostrare all’utente che si trova nelle vicinanze (donde l'espressione pomposa di "marketing della prossimità"): se il tizio, ossia l'utente, è nelle vicinanze, vedrà questi contenuti sul proprio apparecchio alias smartphone alias "device".

Ai beacon le società specializzate in questo settore del marketing, come Ideasfera, aggiungono la tecnologia ad ultrasuoni che ha la stessa modalità di funzionamento, solo che diffonde segnali a ultrasuoni distribuiti dalle radio a circuito chiuso nei punti di vendita o nelle gallerie dei centri commerciali: la App rileva indistintamente il segnale ad ultrasuoni o Bluetooth e invia i contenuti di prossimità sugli smartphone dei clienti.

La piattaforma di prossimità permette di definire delle geofence (aree geografiche definite da latitudine, longitudine e raggio) intorno a un punto specifico che consentono, tramite la localizzazione GPS dello smartphone su cui è installata l’App, di inviare notifiche a coloro che entrano nell’area designata.

Anche Gallerie commerciali Bennet (GCB) utilizza questa tecnologia con una app specifica. Nel 2016 oltre al lancio della App ha messo on-line il nuovo portale web con un’interfaccia utente e un’esperienza di navigazione "unica nel suo genere". Dal portale si può accedere a informazioni, promozioni e news di tutte le 45 gallerie commerciali.

Tramite l’App i clienti ricevono le promozioni e pubblicità quando si trovano in prossimità di uno dei 33 centri commerciali di Gallerie Commerciali Bennet in cui il servizio è attivo. Già oltre 60.000 persone hanno scaricato l’App.

In questo discorso non manca, anzi è fondamentale, la collaborazione con i retailer operanti nei centri commerciali GCB, per raccogliere le promozioni e offerte da veicolare attraverso i canali web e "mobile": da aprile a dicembre 2016 sono state caricate oltre 1.500 promozioni tra tutte e 33 le gallerie.