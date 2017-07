Centro Tessile Milano è il polo di vendita all’ingrosso della moda made in Italy

Con 2.000 brand in 140.000 metri quadri di superficie espositiva dedicati alla moda, il Centro Tessile Milano è la più importante realtà di vendita all'ingrosso di abbigliamento e accessori specializzato in Italia. Il Ctm, riconosciuto anche a livello internazionale, riunisce più di 190 consorziati in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti italiani di fascia medio-alta nel settore tessile: dall'abbigliamento all'intimo, dalla pelletteria all'arredo tessile e biancheria per la casa, dalla bigiotteria ai tessuti, dalla calzatura alla merceria.

Il Centro Tessile Milano da sempre si caratterizza per l'attenzione alla qualità dei prodotti che ogni giorno vengono distribuiti., tutti made in Italy, sulla loro sicurezza e sulla soddisfazione ed esigenze degli operatori del settore.

Le politiche di prezzo sono costantemente aggiornate con i mercati. Un sistema virtuoso che garantisce un'efficienza nella distribuzione grazie al costante riassorbimento di base, alla riduzione dei costi di magazzino che sono a carico del fornitore e alla riduzione di merce invenduta.