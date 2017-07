Centro Tessile Milano punta su Facebook e Instagram

La realtà di vendita all'ingrosso di abbigliamento e accessori sta investendo da tempo sui social in ottica strategica

Con 2.000 brand in 140.000 metri quadri di superficie espositiva dedicati alla moda, Centro Tessile Milano (Ctm) è un'importante realtà di vendita all'ingrosso di abbigliamento e accessori in Italia. Per essere al passo con il mercato il Ctm da qualche tempo ha scelto di puntare sui canali social, in linea con una più ampia tendenza del settore fashion.

Una strategia che aumentato la visibilità e la notorietà dell'azienda, oltre ad aver migliorato il posizionamento del sito web. "In particolare -spiega il responsabile della comunicazione del Centro Tessile Milano, Jacopo Giuliani- utilizziamo Instagram soprattutto per condividere foto di lifestyle. Si tratta di uno strumento prezioso e immediato che si avvale del potere delle immagini per arrivare subito agli utenti".

"Facebook, invece, -continua Giuliani- ci dà la possibilità di creare relazioni consolidate con gli utenti, favorendo lo scambio di opinioni e permettendo di avere feedback immediati sui prodotti. Elemento, quest'ultimo, che per noi rappresenta un prezioso strumento vista la nostra natura di consorzio di operatori dell'abbigliamento. Ricevere opinioni è essenziale per migliorarci e orientare al meglio le nostre strategie di business".

Il Ctm riunisce oltre 190 consorziati in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti italiani di fascia medio-alta nel settore tessile: abbigliamento, pelletteria, arredo tessile, biancheria per la casa, bigiotteria, tessuti, calzature, merceria.