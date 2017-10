Il centro commerciale di Silvi Marina avrà in tutto 40 unità fra negozi, ristorazione e servizi. In questi ultimi rientrano strutture come asilo, clinica dentale, palestra, parafarmacia

È prevista il 9 novembre l'inaugurazione del nuovo Centro Universo Extension a Silvi Marina (Te). Agli 11.000 mq di Gla già esistenti, si aggiungono altri 22.000 mq commerciali ad uso di un bacino d'utenza che comprende una vasta porzione, altamente urbanizzata, della costa centrale abruzzese, all'interno dell'area metropolitana Chieti-Pescara-Teramo.

La famiglia D'Eugenio, che l'ha sviluppato nel 1999, ha deciso, a distanza di 18 anni, di reinvestire oltre 50 milioni di euro per un ampliamento che, aggiungendo nuovi negozi nella galleria (rispetto agli attuali 17, comprensivi di ristorazione e servizi), stabilizzerà circa 500 posti tra neoassunti e lavoratori già impiegati.

Il numero complessivo delle unità, fra negozi e altre strutture (ristorazione inclusa con attuali 8 locali, di cui 5 ristoranti) salirà a circa 40.

Debutto "fisico" di Chaussea

Il Centro Universo Extension si sviluppa su 3 livelli, con àncora alimentare rappresentata da Ipersimply, e insegne non-food note anche a livello nazionale, fra le quali -per rimanere nelle medie/grandi superfici- OVS, Brico OK, e la francese Chaussea, quest'ultima al suo esordio italiano, ma già affermata nell'Esagono, in Lussemburgo, Spagna e Germania.

Oltre ai nuovi negozi, ricordiamo l'apertura di un cinema multisala, di un centro di 4.000 mq con palestra e due piscine (riconosciute Fin), sala bowling e sale giochi. Previsti anche un asilo, un poliambulatorio, ristoranti e strutture per l'intrattenimento.

Chaussea, fondata nel 1984 a Valleroy (Metz-Nancy), è attiva in Italia solo, per ora, attraverso il sito di eCommerce.

Arcotecnica (Agire-Gruppo IPI), si è occupata della commercializzazione del centro commerciale, che aprirà con un 85% di locali già contrattualizzato.

Agire è un progetto voluto da Gruppo IPI per creare una società focalizzata in modo flessibile e indipendente sui servizi immobiliari.

Nel 2017 Gruppo IPI ha acquisito la maggioranza delle società Arcotecnica, Arcoengineering e Groma che, unite alla propria controllata IPI Servizi, saranno fuse nel società Agire.

Fondato nel 1979, Arcotecnica è un protagonista storico nella gestione/commercializzazione, ma anche progettazione e promozione, di immobili a destinazione retail. Ha una divisione specializzata che segue circa 15 centri commerciali, e un dipartimento dedicato all'Advisory. Occupa 50 dipendenti con sede principale a Milano.

Gruppo D'Eugenio è attivo da oltre 40 anni nel settore immobiliare e della grande distribuzione. Oltre al centro commerciale Universo a Silvi (Te), ha in portafoglio progetti realizzati nei settori turistico-alberghiero e dell'energia fotovoltaica.