Ha aperto al pubblico il centro commerciale Centro Universo a Silvi Marina (Te). Frutto di un investimento di 50 milioni di euro destinati all'ampliamento e ammodernamento, il nuovo complesso dispone oggi di 33.000 mq di Gla, e 57 punti di vendita, fra i quali Ipersimply come àncora alimentare, Blue Spirit, Brico OK, Chaussea, Giunti al Punto, Ovs, Sarni Oro, Takko, Tally Weijl, Upim, Yamamay. Non solo negozi, però: anche un Multiplex di 8 sale, un'area ludica per bambini, palestra, l'asilo e il bowling.

Arcotecnica ha curato la commercializzazione puntando anche sulla presenza di insegne non ancora presenti a Pescara, come Chrome, Café del Mar, Estasi Profumeria.