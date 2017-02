Chep Italia: nuova collaborazione con Sanpellegrino e Gruppo Maganetti

Chep, leader globale nelle soluzioni di pallet pooling che rispondono alle esigenze delle aziende di portare efficienza e ridurre i costi della Supply Chain, annuncia una nuova collaborazione con Sanpellegrino (Nestlè Waters) e l’operatore logistico Gruppo Maganetti in un progetto di ottimizzazione dei flussi di trasporto.

L’utilizzo di mezzi LNG (gas naturale liquefatto), ha consentito alle 3 aziende di dare vita a efficaci sinergie nei flussi di rientro dalla Toscana e dal Centro Servizi Chep di Massalengo in Lombardia, verso gli stabilimenti del gruppo Nestlè Waters nelle province di Sondrio e Bergamo.

“Le sinergie con mezzi LNG sono partite nella scorsa primavera e stanno generando significativi benefici sia in termini di efficienza, grazie all’ottimizzazione delle tratte, sia in termini di sostenibilità - conferma Federica Ferrario, senior manager Supply Chain di Chep Italia. Con un mezzo LNG si ottiene una riduzione del 40% di emissioni CO2 per ogni viaggio, e si riduce altresì l’impatto acustico nell’ordine di -5 decibel rispetto ad un mezzo tradizionale”.

“Partendo dal progetto Valtellina Logistica Sostenibile, che ambisce a evidenziare l’importanza della sostenibilità ambientale e territoriale nella filiera logistica della nostra provincia - afferma Matteo Lorenzo De Campo, managing director Gruppo Maganetti - grazie alla collaborazione con Sanpellegrino e Chep Italia possiamo ora estendere il concetto di logistica realmente sostenibile su tutto il territorio nazionale”,

Anche per Sanpellegrino il focus sulla sostenibilità è stato l’elemento chiave che ha portato alla realizzazione di questo progetto innovativo. “In un’ottica di miglioramento continuo, in partnership con Chep Italia siamo riusciti ad ottimizzare i mezzi LNG in partenza dalle nostre fonti, in modo da incrementare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale nella filiera” - conferma Luigi Terzi, logistic manager Sanpellegrino.