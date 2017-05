Sono un target demograficamente in crescita, che si sta rapidamente evolvendo nei bisogni, nelle abitudini e nelle preferenze. Stiamo parlando di loro: degli over 50, senior o -ancora meglio- pantere grigie dalla ritrovata vitalità.

Secondo l’Istat, nel 2065 gli ultra-sessantacinquenni, che oggi rappresentano il 22% della popolazione italiana, raggiungeranno il 33%. Non solo. La speranza di vita media passerà dagli 85 anni attuali per le donne a 91,5 anni, mentre per gli uomini il passaggio sarà da 80 a 87 anni circa.

Un quadro che impone di rivedere linguaggi di marketing e logiche di innovazione per prodotti e servizi. Scopriamo allora con i risultati dell'Osservatorio Quality Lifers di Ipsos 5 tratti fondamentali sugli over 50 di oggi.

1 - Diversamente giovani

Dall'indagine emerge un profilo vitale, sprint e con un approccio progettuale alla vita. Sono ancora abbastanza in salute, i figli sono ormai adulti e fuori casa, hanno disponibilità economica soprattutto per coltivare i propri interessi. Hanno anche imparato a familiarizzare con passatempi e strumenti del tutto nuovi.

2 - Social e tech

Fanno sempre più uso di internet perché non vogliono privarsi di alcuna opportunità. Su internet cercano attivamente informazioni, fanno acquisti e organizzano viaggi. Un quinto degli ultra 65enni usa abitualmente social network, con una predilezione per Facebook. È un target competente perché ha molta esperienza pregressa alle spalle nonché tempo per informarsi continuamente (anche online).

3 - Consumatori edonisti

Il 20% dei 50-64enni e il 13% degli ultra 65enni sono consumatori edonisti, per i quali lo shopping è prevalentemente un piacere, si concedono regali anche acquistando il superfluo, comprano prodotti che li attraggono senza badare troppo al costo e cercano nel prodotto emozioni positive. Hanno le disponibilità economiche, il tempo e le energie mentali da dedicare alle loro scelte di acquisto: trascorrono quasi il doppio del tempo di una persona in attività lavorativa presso un supermercato e amano alternare il canale offline con quello online.

4 - Tengono alla forma fisica e allo svago

Nel loro tempo libero si dedicano a svariate attività: raddoppia la percentuale degli over 65 che praticano sport in modo continuativo. Parallelamente, si riduce di 10 punti percentuali il segmento di coloro che in questa fascia di età non pratica alcuna attività sportiva. Negli ultimi 10 anni aumentano gli over 65 che usufruiscono di attività culturali. Dal teatro, al cinema, ai musei, ai concerti fino anche alle discoteche, ogni attività di svago vede un aumento di presenze da parte degli anziani.

5 - Sono socialmente attivi e impegnati

Sempre più coinvolti in attività legate ad associazioni, l’ultimo decennio segna un aumento degli anziani attivi gratuitamente soprattutto in associazioni di volontariato, con una crescita di oltre 3 punti percentuali. Stesso andamento in relazione alle donazioni verso associazioni. In ultimo, partecipano più spesso a riunioni di associazioni cultuali.