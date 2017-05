Il fatturato (alle casse) di CIA-Conad è aumentato del 3,5% nel 2016. Nel piano di sviluppo 2017-2019 sono previste 20 nuove aperture con investimenti per oltre 250 milioni di euro

Bilancio 2016 positivo, ma anche in crescita per CIA-Commercianti Indipendenti Associati (di seguito: Cia): le vendite alle casse (sell-out) segnano un incremento del +3,5% salendo a quota 1,45 miliardi di euro, mentre quelle dalla Cooperativa ai soci sono pari a 1,23 miliardi (+1%).

È imminente (18 maggio) la presentazione, alla Fiera di Forlì, davanti all'assemblea dei soci, del bilancio 2016 da parte del presidente Maurizio Pelliconi e dell’amministratore delegato Luca Panzavolta, alla presenza di Davide Rei (Sindaco di Forlì), di Stefano Bonaccini (Presidente della Regione Emilia-Romagna) e di Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad.

Fra gli altri dati del bilancio 2016, spiccano il patrimonio netto che si consolida a 650 milioni di euro, il valore aggiunto generato superiore a 91 milioni di euro, incluse imposte e tasse (oltre 9 milioni di euro).

Sempre nel 2016 Cia ha investito 41 milioni per attività di consolidamento e sviluppo della rete e dell’azienda.

Cia è una delle 7 cooperative di dettaglianti del Consorzio Nazionale Conad. Al 31 dicembre 2016 Cia dispone di una rete complessiva di 229 punti di vendita articolati in 4 canali/format: Iper (3 punti di vendita), Superstore (32), Conad (63 ) e City (131). La maggior parte dei punti vendita è concentrata in Romagna e San Marino (142 unità), seguite da Marche (39), Veneto (26) e Friuli Venezia Giulia (22).

Nel proprio territorio Cia-Conad ha una quota di mercato del 12,4% (fonte: Nielsen). La base sociale a dicembre 2016 consta di 165 società, con 535 soci persone fisiche.

Sono 6.500 complessivamente i lavoratori, tra cooperativa, società e negozi della rete, con una ampia prevalenza di occupazione femminile e l’utilizzo largamente maggioritario di contratti a tempo indeterminato.

"Una timida ripresa"

"Avvertiamo da inizio 2017 qualche timido segnale di ripresa nella capacità di spesa delle famiglie, ma il clima resta ancora di contrazione e generalizzata difficoltà economica -commenta Luca Panzavolta-. In un Paese nel quale il ceto medio è sempre più penalizzato, cerchiamo di difendere il potere di acquisto con iniziative continue e mirate per mantenere bassi i prezzi dei prodotti di più largo consumo. Nello stesso tempo vogliamo rendere più accessibili i prodotti più richiesti, in particolare biologici e salutistici. I nostri assortimenti si sono arricchiti in tal senso, anche con la linea di prodotti a marchio Verso natura che offre un'ampia scelta di prodotti bio, per vegani e vegetariani, equo solidali e dal basso impatto ambientale".

"Il 2016 è stato un anno di consolidamento della Cooperativa -prosegue Panzavolta-. Abbiamo investito quasi 41 milioni nei punti vendita per interventi di ristrutturazioni totali e parziali. È inoltre proseguito in tempi rapidi l’affidamento ai soci dei punti vendita di più recente acquisizione".

Piano di sviluppo 2017-2019: 20 nuove aperture

Prosegue il piano di sviluppo 2017-19 con investimenti per oltre 250 milioni di euro: previste una ventina di nuove aperture in aggiunta alle ristrutturazioni totali e parziali.

Già inaugurati il Superstore Cava a Forli (14 febbraio) e il primo Conad a Osimo, in provincia di Ancona (27 aprile).

Conad Card e le iniziative nella Sanità

Nel 2016 le Carta Insieme più Conad Card utilizzate dai clienti erano 133.761 nel territorio di riferimento della Cooperativa (269.660 a livello nazionale) per un totale di 371 milioni di euro di spese. Tra i nuovi vantaggi per i possessori, va segnalata l’iniziativa “Sanità più veloce e meno cara”, che permette esami diagnostici, visite mediche e altri servizi sanitari con un’attesa massima di 7 giorni lavorativi e l’applicazione di tariffe agevolate, grazie a una convenzione con 9 strutture sanitarie private di eccellenza della Romagna, alle quali se ne sono aggiunte altre quattro negli ultimi mesi.

Due milioni di euro in responsabilità sociale

La Cooperativa e la rete dei negozi associati hanno confermato l’impegno a sostegno dei propri territori, con donazioni e sponsorizzazioni per un valore complessivo di circa 2 milioni, verso società sportive, enti di solidarietà, realtà in campo culturale. Da segnalare, oltre al progetto "I menù della salute a tavola" svolto con Ior e l’inaugurazione della biobanca dell’Irst di Meldola, anche la collaborazione con il Cro–Istituto nazionale tumori di Aviano (progetto “Salute con gusto”, su prevenzione primaria e corretti stili di vita) e la donazione di un apparecchio per la cura dei piccoli pazienti all’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste.

Lo sport si conferma settore di grande attenzione da parte del mondo Conad: non è mancato il sostegno alle realtà sportive professionistiche e giovanili, dal rugby al basket al volley (Ruggers Tarvisium, Romagna Rugby Football, Pesaro Rugby, Pallacanestro 2.015 Forlì, Rimini Crabs Basket, Volley Robur Costa e Volley Forlì).

I negozi della rete Cia hanno contribuito alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto che a livello nazionale ha consentito a Conad di destinare 2,3 milioni di euro.