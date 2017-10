Con l'acquisizione dei ristoranti America Graffiti, l'udinese Cigierre, uno dei più noti gruppi della ristorazione servita in Italia, supererà i 300 locali

I ristoranti stile rock'n'roll, ispirati alle immagini e all'atmosfera degli States anni Cinquanta, si affiancheranno sulla line-up di Old Wild West e Wiener Haus, per citare solo i due più noti marchi di Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. (di seguito: Cigierre) che acquisisce America Graffiti Franchising Srl. L'accordo preliminare firmato a Forlì da Marco Di Giusto, amministratore delegato Cigierre, e Riccardo La Corte, presidente di America Graffiti, suggella un’operazione da finalizzare a fine novembre 2017.

Hanno assistito le parti venditrici gli avvocati Valentina Bassani e Stefano Severi dello Studio E.Lege, mentre Cigierre si è affidata allo Studio Molaro, Pezzetta, Romanelli, Del Fabbro.

Nata nel 2008 America Graffiti ha 63 ristoranti fra Nord e Centro Italia, in gran parte in franchising. Caratteristica l'immagine dei suoi locali che si ispira ai diner e fast food anni Cinquanta, con menu tipicamente Usa, dall’hamburger alla carne grigliata, dal pollo fritto alla Cheesecake. Con questa operazione, Cigierre controllerà una rete di oltre 300 ristoranti tra Italia, Svizzera, Francia e Belgio.

Previste 50 aperture nei prossimi anni

"L’offerta commerciale di America Graffiti è complementare a quella degli altri marchi di Cigierre e l’organizzazione della gestione dei punti di vendita è perfettamente allineata al nostro modus operandi –spiega Marco Di Giusto, ceo di Cigierre–. Contiamo di aprire almeno 50 ristoranti America Graffiti nei prossimi 5 anni, e di proseguire lo sviluppo di gruppo Cigierre. Già dal 2018, includendo tutti i nostri format, prevediamo un pari numero di aperture annuali in Italia e all’estero, con un particolare focus sulla Francia".

Cigierre fa capo a BC Partners, una delle più grandi a livello mondiale società di private equity con oltre 17 miliardi di euro di beni in portafoglio (asset under management) e uffici in Europa e Nord America. Fondata nel 1986, BC Partners ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del buy-out market europeo negli ultimi 30 anni. Ad oggi, BC Partners ha completato 99 investimenti in società con un enterprise value complessivo di 121 miliardi di euro e sta investendo il suo decimo fondo di private equity.

I numeri di Cigierre

Nata: a Udine nel 1995

Settore e location: ristorazione commerciale, servita, soprattutto nelle food court e nei multisala

Marchi: Old Wild West, Burger&Steak house, Wiener Haus, Shi’s (cucina urban japanese), Pizzikotto

240 ristoranti in Italia, Francia, Svizzera e Belgio

20.000.000 coperti serviti nel 2016

330 mio euro di fatturato di rete

Proprietà: BC

I numeri di America Graffiti Franchising

Foodservice Award come Miglior Format nel 2017

63 ristoranti in Italia

oltre 7.000.000 di clienti serviti nel 2016

oltre 5.000.000 di burgers grigliati nel 2016

70.000.000 euro di fatturato di rete