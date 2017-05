Il finanziamento (quasi 5 milioni) permetterà a Cioccolatitaliani di realizzare gli obiettivi del piano industriale 2016-18 che prevede il raddoppio del numero di punti vendita e lo sviluppo nel "travel retail" con nuove aperture all’interno di stazioni ferroviarie e aeroporti

Cioccolatitaliani ha trovato in Interbanca (Banca Ifis) il partner finanziario in grado di sostenerne la crescita. Lo assicura Vincenzo Ferrieri, il trentacinquenne imprenditore di origine napoletana, che nel 2009 ha creato questo format arrivando in pochi anni (2016) a un giro d’affari di 21 milioni di euro realizzati da 18 boutique del gelato e del dolce a base di cioccolato, 7 delle quali all'estero, soprattutto in Dubai.

Cioccolatitaliani ha 4 locali nel centro di Milano, cui si aggiungono, sempre in Lombardia, Bicocca Village, il cinema multiplex tra Sesto San Giovanni e Milano, quello nel centro commerciale Le Torri Bianche nella provincia di Monza-Brianza, e ad Arese ne IlCentro.

Cioccolatitaliani ha firmato un accordo di finanziamento per un importo di 4,7 milioni di euro. L’operazione di finanza strutturata è funzionale alla realizzazione degli obiettivi fissati nel piano industriale 2016-18 che prevede il raddoppio del numero di punti vendita e lo sviluppo nel canale travel retail, con nuove aperture all’interno di stazioni ferroviarie e aeroporti.

Lo sviluppo di Cioccolatitaliani partirà dal nostro paese, dove sono allo studio location per nuove aperture a Firenze, Venezia e ancora Milano, per poi lanciarsi sullo scenario europeo, con tappe primarie in Gran Bretagna, Spagna o Germania.