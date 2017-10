Cir food: un buono cultura a 6.500 dipendenti

L’omaggio è un riconoscimento per il contributo dato dai soci al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa

Per la serie welfare aziendale, l’impresa di ristorazione Cir food ha consegnato un buono cultura a 6.500 soci dipendenti. L'investimento complessivo di 330.000 euro in carnet di ingressi al cinema è un riconoscimento per il contributo dato al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.

Il buono fa parte del piano di welfare aziendale NoiXNoi, per il quale Cir food ha ricevuto il premio ER.Rsi 2016 “Innovatori Responsabili” dalla Regione Emilia-Romagna nella categoria “L’impresa per la qualità della vita”, come modello di welfare aziendale incentrato sulla salute e sul benessere dei dipendenti.

NoiXNoi è stato premiato per “l’approccio multi-stakeholder, che ha dato vita ad un complesso organico di azioni di welfare aziendale diversificate e attente ai mutamenti sociali e demografici, a beneficio della qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie”.