Igd amplia la galleria commerciale del Centro delle Stelle ad Ascoli Piceno sfruttando la riduzione dell'ipermercato (fenomeno ormai mainstream nell'industria dei centri commercialI) e portandola a complessivi 21.000 mq di Gla: fra i nuovi ingressi, Robe di Kappa, Yamamay, Kiabi, Scarpe & Scarpe (nel 2018)

Più che vólto dovremmo dire "vòlta" (alludendo a quella celeste) più splendente visto che il nuovo centro commerciale propone, aggiornandola, l’immagine del cielo, dell’universo e dei pianeti, quale distintivo iconico. Anche se non siamo proprio di fronte a un vero e proprio planetario (che sarebbe stato assai più suggestivo ed istruttivo).

IGD-Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (di seguito Igd) ha inaugurato i nuovi 4.200 mq di Gla della galleria della Città delle Stelle, ad Ascoli Piceno, derivanti dalla riduzione dell’ipermercato. La nuova galleria sviluppa dunque 21.000 mq ad accogliere 13 nuovi punti di vendita, con la creazione diretta e indiretta di 70 nuovi posti di lavoro: nel suo complesso il centro commerciale occuperà 610 persone.

L’investimento si inquadra nel piano industriale 2016-2018 che include progetti e investimenti in corso come Officine Storiche a Livorno, ampliamento e restyling di Gran Rondò a Crema.

Igd (proprietaria dell’immobile in terra ascolana e di altri 21 centri commerciali in 11 Regioni italiane) ha promosso anche un restyling interno per rendere il centro commerciale più attraente: la cosmesi è costata (investimento complessivo sostenuto) a Igd e Coop Alleanza 3.0, 3,3 milioni di euro, con "net yield on cost", a regime, di circa il 6,5%.

L’iniziativa si inserisce in un piano di rinnovamento varato nel 2015 con la rimodulazione degli spazi interni, l’inserimento di H&M e l’ampliamento di Piazza Italia.

In termini di "occupancy" (ossia, di spazi affittati) si è passati dall'83,8% di fine 2014 all'attuale 97% comprensivo delle nuove commercializzazioni, mentre le vendite al dettaglio già a fine settembre 2017 (e quindi senza gli impatti della nuova galleria) segnano +14,6% rispetto allo stesso periodo 2016.

"L'ampliamento e il restyling di Città delle Stelle è la seconda esperienza, dopo Le Porte di Napoli nel 2015, di rimodulazione di spazi interni in un nostro centro commerciale, con riduzione della superficie dell’ipermercato a favore della galleria -commenta Claudio Albertini, amministratore delegato di Igd-. Abbiamo colto l'occasione anche per un nuovo restyling della galleria esistente dopo l'inserimento, un anno fa, di un’insegna internazionale come H&M, con positivi riscontri sia per l’ipermercato sia per la galleria, dove abbiamo incrementato occupancy e numero visitatori. Vorrei inoltre sottolineare che siamo pronti a replicare queste esperienze, in futuro, in altri centri del nostro portafoglio laddove ne riscontrassimo l’opportunità".

L'immagine dei pianeti e delle stelle

Giusto per segnalare alcuni tratti distintivi sul fronte estetico-progettuale, oltre alle ormai quasi obbligatorie soluzioni ecosostenibili come l’illuminazione a led, il nuovo centro propone, aggiornandola, l’immagine del cielo, dell’universo e dei pianeti.

Igd attualizza il rapporto con la città di Ascoli Piceno e con la zona di riferimento, tramite precisi rimandi interni e il rinnovamento del logo. Una nuova piastrellatura innova l'immagine della facciata esterna.

Sui 4.200 mq di nuova galleria trovano spazio 4 medie superfici, altrettanti negozi di vicinato e 5 chioschi. Fra le insegne: Casa, Clayton, Dverso, Kiabi, Yamamay, Vodafone_linkem e 3 store.

Medie superfici:

Kiabi - Casa - Dverso - Clayton, Scarpe e Scarpe (2018)

Negozi:

Tokuno Shima - Mara Desideri - Yamamay – Robe di Kappa

Chioschi:

Vodafone_linkem - 3 store - Black Fashion - Scocca Store