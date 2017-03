Citterio investe sul biologico e riduce la plastica delle vaschette

Citterio riduce del 60% la plastica contenuta nelle vaschette della linea di affettati “Bio”, specialità provenienti da allevamenti con animali che si cibano esclusivamente di alimenti biologici, controllati e certificati. Grazie a questo intervento, sarà possibile riciclare le vaschette nel contenitore della carta.

L'azienda leader nella produzione di salumi dal 1878, prosegue dunque nella sua strategia: investire sul biologico, con un’offerta sempre più evoluta, caratterizzata da un forte legame con il territorio e dal rispetto per l’ambiente. Lo fa a partire dal packaging che si presenta con un look rinnovato nel segno della naturalità e con un logo più moderno e leggibile. I nuovi colori caldi mirano a sottolineare la riscoperta della genuinità e il legame tra la terra, l’uomo, e la natura, mentre l’inserimento della foglia di vite canadese, che richiama la sede di Casa Citterio, diventa elemento iconico dell’azienda. La linea Bio di Citterio è anche sostenibile perché tutti gli affettati sono confezionati in vaschette in carta riciclabile, con un basso contenuto di materiale plastico.

La gamma di affettati Bio è stata pensata per completare l’offerta del brand e risponde alle nuove abitudini alimentari degli italiani: sempre più attenti alla qualità e all’aspetto salutistico di ciò che mangiano, alla tradizione enogastronomica del territorio e al rispetto dell’ambiente. La qualità degli affettati Bio è garantita da un prodotto che ha origine da un animale nutrito con mangime proveniente da agricoltura biologica e OGM free, allevato in ampi spazi esterni dove è libero di pascolare. Tutto questo si traduce in un elevato grado di benessere e stato di salute dell’animale, al fine di ottenere un prodotto di qualità. La trasparenza è un altro valore che contraddistingue la linea Citterio Bio: tutto il percorso produttivo, rigorosamente biologico, è controllato e certificato, descritto dettagliatamente da etichette chiare dove viene riportata l’origine della materia prima e la rintracciabilità di ogni singola vaschetta. La gamma Bio è composta da prosciutto cotto 100g, prosciutto di Parma d.o.p. 80 g, prosciutto crudo 80g, bresaola della Valtellina i.g.p. 80g, speck 80 g, petto di tacchino al forno 80 g.