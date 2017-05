Sonae Sierra collabora con CityLife relativamente all'apertura e alla gestione della galleria e dell'offerta retail. CityLife che riqualifica la zona intorno alla Fiera cittadina di Milano, è uno dei più grandi progetti urbanistici a livello europeo e prevede, fra l'altro, il secondo parco pubblico più esteso nella città di Milano

Quella di CityLife, cuore della riqualificazione del polo urbano della Fiera di Milano, è per dimensione (366.000 mq) di intervento complessiva, una dei progetti di restyling urbanistico più grandi d’Europa.

CityLife (CityLife S.p.A. è una società controllata al 100% da Gruppo Generali) si è aggiudicata con concorso internazionale l’area in questione con un progetto firmato da tre archistar, Zaha Hadid (mancata, purtroppo, l'anno scorso), Arata Isozaki e Daniel Libeskind.

Il progetto prevede un parco pubblico che per estensione dovrebbe definire l'area d'intervento come il secondo polmone verde della città di Milano, e un mix diversificato di funzioni pubbliche e private, fra residenze, uffici, negozi e servizi, aree verdi, spazi pubblici e per il tempo libero e un asilo nido.

Le Residenze progettate da Zaha Hadid in via Senofonte e quelle firmate da Daniel Libeskind in via Spinola, offrono una nuova qualità dell’abitare e si affacciano su piazza Giulio Cesare e sul parco urbano.

Le due aree residenziali, diverse per stile architettonico, sono accomunate da caratteristiche abitative fra le quali la Classe A (certificazione energetica) l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Torre Isozaki, l'edificio più alto d'Italia

Cuore di CityLife è il Business & Shopping District, composto dalle Tre Torri ad uffici e da un'area commerciale con negozi, servizi e ristorazione affacciata sul parco pubblico. Le Tre Torri hanno già ottenuto la pre-certificazione LEED classificandosi a livello Gold. La Torre progettata da Arata Isozaki con Andrea Maffei, è completata ed è oggi l’edificio più alto d’Italia (202 metri di altezza per 50 piani, circa 50.000 mq di superficie ad uso uffici, può accogliere fino a 3.800 persone) e dal 2017 sarà il quartier generale di Allianz a Milano. La seconda torre (170 metri per 44 piani), la Torre Generali, progettata da Zaha Hadid è stata ultimata nella sua parte strutturale e verrà completata entro il 2017. La Torre Libeskind (175 metri per 31 piani) ha visto il getto delle fondamenta a fine novembre 2015 e i lavori di costruzione sono in corso dall’estate 2016. L’area è collegata alla città dalla nuova linea metropolitana lilla (M5), con la stazione Tre Torri posta al centro del CityLife Business & Shopping District, la cui apertura è prevista per il 30 novembre 2017 e che sarà uno dei più grandi shopping district urbani in Europa.

Il secondo parco più grande di Milano

Il parco (173.000 mq) sarà il secondo della città e il primo di nuova realizzazione in centro città dalla fine del XIX secolo. Attualmente è stata realizzata e aperta un’area di oltre 70.000 mq che comprendovo la piazza con la Fontana delle Quattro Stagioni restaurata, di tutto il fronte lungo Viale Cassiodoro, la piazza pubblica che permette l’accesso alla fermata M5 Tre Torri e una porzione di Parco tra Viale Cassiodoro e Viale Berengario. Con i suoi oltre 1.500 alberi, il Parco CityLife sarà un grande polmone verde per la città di Milano, un luogo dove trascorrere il proprio tempo libero passeggiando e stando all’aria aperta a contatto con la natura.

Dal 2015 CityLife è arricchita anche dagli Orti Fioriti, un progetto realizzato in collaborazione con Associazione Orticola di Lombardia che prevede coltivazioni di erbe aromatiche ed officinali, fiori e ortaggi per un polmone verde a disposizione della città di oltre 3.000 mq.

A completare le aree verdi CityLife c’è anche il primo Campo Pratica di Golf d’Europa in centro città, a disposizione di tutti i cittadini, unico nel suo genere, inaugurato a ottobre 2014, e i nuovi campi da tennis di prossima apertura.

L’area di CityLife sarà anche la più grande area pedonale di Milano, grazie alla scelta di spostare viabilità e parcheggi a livelli interrati.