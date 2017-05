City Outlets Paris, progetto firmato Fiminco, sorgerà nel comune di Romainville, a circa 3 km da Parigi, e avrà 93 negozi. Incaricata della commercializzazione è la società austriaca Ros Retail Outlet Shopping che in Italia cura Shopinn a Brugnato, nelle Cinque Terre (La Spezia). Previsto il collegamento con la linea 5 della metropolitana parigina

L'apertura è prevista nel 2019. Il City Outlets Paris a Romainville, comune del dipartimento di Seine-Saint Denise (nella regione dell'Île de France, cintura urbana parigina) ospiterà, su 20.000 mq di Gla, 93 negozi, un hotel a 3 stelle con 120 camere, e un'offerta variegata di ristoranti e locali. A questo progetto immobiliare-commerciale collabora anche ROS Retail Outlet Shopping (di seguito Ros), società austriaca con sede principale a Vienna e uffici a Roma e Parigi, specializzata in property management, e in particolare nella gestione dei Designer Outlet Centre: in Italia ha commercializzato e gestisce Shopinn a Brugnato, nelle Cinque Terre, il primo outlet centre aperto in Liguria.

Promotore del City Outlets Parigi è il gruppo immobiliare francese Fiminco che ha incaricato Ros di seguire commercializzazione e gestione del progetto. Il design è curato dallo studio di architetti Robert Reichen et Associés.

Situato nel cuore de L’Horloge di Romainville, il nuovo Outlet disporrà di un parcheggio di 1.750 posti auto. Sull'offerta merceologica (marchi e tenant previsti) si sa al momento ancora poco (in effetti è ancora presto), ma il centro avrà quasi certamente un posizionamento intermedio tra premium e lusso, con griffe di abbigliamento uomo, donna e bambino, calzature, accessori, arredo casa, e servizi premium per proporre la migliore esperienza d'acquisto.

Nel progetto c'è anche un'interconnessione con la linea 5, che collegherà l'outlet alla stazione parigina Raymond Queneau dalla quale disterà 3 minuti a piedi.

Questo nuovo villaggio, frutto di un progetto ispirato a un design non tradizionale ed eco-sostenibile, sorgerà in un distretto di nuova urbanizzazione nel quale verranno costruite nei prossimi 10 anni 13.000 nuove unità abitative e uffici per oltre 50.000 posti di lavoro.

"Il progetto City Outlets Paris viene sviluppato in una location unica sia per il bacino d’utenza sia per l'accessibilità tramite trasporto pubblico -commenta Gérald Azancot, Presidente di Groupe Fiminco-. Sarà l’outlet village più vicino al centro città della capitale francese, a 2,5 km dalla tangenziale di Parigi e a 5 minuti da Porte de Pantin. La vicinanza al centro di Parigi e la possibilità di raggiungerlo sia in auto sia con trasporto pubblico permetteranno al nuovo City Outlets Paris un bacino d'utenza totale di 9 milioni di abitanti nell'isocrona dei 30 minuti. L’architettura e il mix prescelto di marche francesi e internazionali lo renderanno una destinazione unica per la città di Parigi”.

"L'accordo con Fiminco permette a Ros Retail Outlet Shopping di entrare nel mercato francese con un progetto dalle grandissime potenzialità e che già dai primi riscontri ha trovato un forte interesse da parte dei marchi -aggiunge Mireia Rodriguez Burguera, Managing Director di Ros Retail Outlet Shopping per Italia e Francia-. La solidità del Gruppo Fiminco, la location prescelta e l’innovativa realizzazione architettonica, ci fanno pensare che il City Outlets Paris potrà già al primo anno sviluppare un traffico di oltre 3 milioni di visitatori".

Ros Retail Outlet Shopping (di seguito Ros) è stata fondata da Thomas Reichenauer, Gerhard Graf, Mireia Rodriguez Burguera e Cesare Nonnis Marzano, tutti provenienti dal settore Outlet. Il portafoglio di Ros comprende Designer Outlet Soltau, City Outlet Geislingen, Brugnato 5Terre Outlet Village e Premier Outlet Budapest.

Altri progetti in fase di sviluppo: Designer Outlet Algarve, Designer Outlet Croatia, Designer Outlet Zaragoza, City Outlet Wuppertal, Fashion Outlet Kraków, Home & Design Outlet Santhià e City Outlets Paris.

Ros è anche "co-letting agent" (co-agente nella locazione) per Honfleur Normandy Outlet.

Groupe Fiminco prende in carico lo sviluppo di progetti immobiliari complessi in collaborazione con le autorità locali, e prevede la gestione dell’intero progetto di costruzione o riqualificazione. I progetti sui quali lavora Fiminco, che mantiene la proprietà di gran parte dei propri sviluppi immobiliari, ha una dimensione variabile da 1.000 a oltre 30.000 mq.