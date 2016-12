Il centro commerciale I Petali a Reggio Emilia, gestito da Cbre, ha ottenuto il "Certificate of Merit 2016" nella categoria "Sales Promotion" per il progetto Totopetali, nell’ambito dei Cncc Awards 2016.

I Petali, un prodotto immobiliare e commerciale che porta la firma originaria (e originale) dell'olandese Multi, è il primo centro commerciale in Italia nato all’interno di uno stadio, il Mapei Stadium di Reggio Emilia, del Sassuolo calcio, che nella stagione 2015/16 ha coinvolto i visitatori del centro con il progetto Totopetali.

Dal 2 febbraio al 14 maggio, in corrispondenza delle nove partite giocate in casa dal Sassuolo nel girone di ritorno della Serie A, presentando prima dell'incontro un biglietto della partita (o una tessera gratuita dell’US Sassuolo), in abbinamento con lo scontrino di un acquisto nel centro commerciale, i visitatori hanno ricevuto una schedina per indicare il pronostico della partita del giorno, secondo la classica formula del Totocalcio: 1, X o 2.

Ogni settimana, tra tutte le schedine col risultato esatto, ne sono state estratte 5 che hanno premiato i partecipanti con buoni acquisto da spendere all’interno de I Petali. Tutti i giocatori hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare all’estrazione del Superpremio finale: un anno di shopping al centro commerciale.

Totopetali ha coinvolto 1.215 giocatori totali provenienti da 8 regioni italiane, che hanno compilato oltre 3.000 schedine. Durante l’intero periodo del concorso, I Petali ha totalizzato 144.872 visitatori (+7% incremento visitatori nel periodo dell’evento rispetto all’anno precedente con una media giornaliera di 16.097 persone, raggiungendo il record stagionale in occasione dell’ultima giornata di campionato con 24.380 presenti e registrando un incremento del fatturato del 3% nel periodo dell’evento.