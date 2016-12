Cncc Awards, vince Carosello con “We Live Shopping”

Carosello si aggiudica la palma di vincitore agli Awards 2016 del Cncc. Fra i Retailer premiati spiccano Iper la grande i (Finiper), Zuiki, Old Wild West

Durante il Christmas Meeting, l’appuntamento annuale organizzato dal Cncc per i propri soci, sono stati assegnati i Retailer Awards 2016, giunti alla alla seconda edizione. Le candidature riguardano catene italiane, e internazionali in Italia, con almeno 3 punti di vendita al dettaglio, valutate da una giuria di esperti e professionisti in funzione di criteri come immagine, originalità del concept, completezza/innovazione dell’offerta, servizio ai clienti, capacità di risposta alla domanda e alle esigenze del consumatore, sostenibilità, e tutte le variabili ritenute strategiche per il successo commerciale.

Ecco i vincitori delle categorie (che evidenziamo di seguito in maiuscolo e grassetto):

BIGBOX

Iper, La Grande I (Il Centro, Arese)

Iperfamila – Progetto Sane' (Etnapolis, Belpasso-Catania)

STORE

Zuiki

Original Marines

LEISURE/SERVIZI

Corpore Sano-Smart Clinic

DentalPro

RISTORAZIONE/FOOD

Old Wild West

Panicunzatu – Sicilian Bakery

Synbiofood

TEMPORARY/KIOSKS

Guscio Store

Premio dello sponsor Svicom

Gruppo Cigierre

Premio della community

ViaVai



Durante la serata del Christmas Meeting, si è svolta anche la quattordicesima edizione dei Marketing Awards che ha visto 39 finalisti.

Il vincitore marketing del Marketing Award 2016 è il centro commerciale Carosello (Carugate-Milano) di Eurocommercial Properties, con l'iniziativa "We Live Shopping".

