I nuovi "CNCC Design Awards 2017" vogliono riconoscere i migliori casi di centri commerciali, nuovi o già esistenti ma usciti dal restyling, per il loro contributo all'architettura, al design, all'impiantistica e all'innovazione nell’edilizia sostenibile. I vincitori saranno premiati durante il convegno "Deep Renovation", il 20 aprile 2017

Il premio, idea di Massimo Moretti, presidente Cncc, e Paolo Facchini, Presidente della Commissione architettura, tecnica e sostenibilità, vuole porre in primo piano la riqualificazione in chiave "green" di un centro commerciale esaminando una serie di aspetti che, a partire dall’efficienza energetica, ottimizzano e razionalizzano le risorse.

Il focus sarà sulle migliori soluzioni impiantistiche e di architettura, e sulla sostenibilità.

La Giuria sarà composta da 10 membri del Cncc, e da esperti esterni di settore: esaminerà le candidature suddividendole in 2 categorie, "Nuove realizzazioni" e "Ristrutturazioni". Ciascuna di esse sarà divisa in base alla classe dimensionale del centro (Gla da 5.000 mq a 30.000 mq; e oltre 30.001 mq).

I giurati terranno conto di 5 criteri di valutazione:

- Obiettivo e risultati ottenuti; fattori di unicità

- Tecnologie applicate

- Creatività e aspetti architettonici

- Rapporto costi/benefici

-Risultati sostenibilità

I vincitori saranno premiati durante il convegno "Deep Renovation", il 20 aprile 2017.

incentrato sui temi della "riqualificazione radicale" analizzati attraverso "modelli virtuosi" che hanno rinnovato, o stanno rinnovando, le strutture commerciali esistenti, in base a criteri che rimandino a sostenibilità, tecnica e architettura.

Quest’anno si parlerà di "centri commerciali naturali" e "centri commerciali smart", ma soprattutto di ricadute positive sul territorio conseguenti al costruire sostenibile.

Oltre a Ikea, parlerà Walltopia, società rumena specializzata nel leisure e in particolare in percorsi salute e pareti indoor da scalare.

Farà parte del panel anche il progetto Fico (Fabbrica Italiana Contadina) come esempio di riqualificazione di un’area comunale degradata: una Expo permanente a Bologna, dedicata alle eccellenze dell’agroalimentare italiano.

Il Convegno fornirà l’occasione per introdurre un’altra novità promossa dalla Commissione ATS: dopo l'iniziativa “Legal Tweets” proposta dalla Commissione Legale del Cncc, verrano introdotte le "Brick News", spunti tematici e aggiornamenti rivolti a tutti gli Associati sugli aspetti architettonici, tecnici e della sostenibilità.