Cncc Retailer Awards, Cigierre fa il bis

Cigierre (Old Wild West) si aggiudica due riconoscimenti alla seconda edizione del Cncc Retailer Award 2016

Una delle catene storiche della ristorazione a tema, Cigierre SpA-Compagnia Generale Ristorazione, più conosciuta per l'insegna Old Wild West (burger&steak house) si è aggiudicata due riconoscimenti alla seconda edizione del Cncc Retailer Award 2016.

Lanciato nel 2015 dal Cncc, il premio valorizza le migliori catene nei centri commerciali italiani evidenziandone gli aspetti specifici per stimolare la crescita e la qualità dell’offerta. Tra i fattori chiave per il successo commerciale spiccano immagine, originalità dei format, completezza e innovazione dell’offerta, servizio e capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.

Come l'anno scorso, Old Wild West si conferma la catena di ristoranti numero uno in Italia per lo sviluppo e l'esperienza d'acquisto, nella sezione "Ristorazione&Food".

Cigierre ha anche conquistato il premio speciale messo in palio da Svicom (real estate manager), il principale sponsor dei Cncc Retailer Award 2016, che ha riconosciuto all’azienda udinese la capacità di sviluppare e innovare format e concept nonché attività di marketing.

Questi due riconoscimenti si sommano al Retailer of the year 2016-2017, che Old Wild West ha ricevuto un mese fa, per la terza volta nella sua storia.