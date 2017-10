Coca-Cola: è online il digital hub di #youthempowered

È online www.youthempowered.it il Digital Hub, l’innovativa piattaforma gratuita firmata Coca-Cola HBC Italia dedicata ai ragazzi tra 16 e 30 anni, che vuole unire i giovani, il digitale e lo sviluppo del talento. Il progetto #YouthEmpowered ha l’obiettivo di supportare i giovani nella comprensione delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze utili per affrontare le sfide del mondo del lavoro di oggi.

Il percorso multimediale inizia con un test di auto-valutazione che permetterà di scoprire i propri punti di forza e attitudini professionali e scoprire, ad esempio, se si è più leader o se si dà il meglio di sé nel lavoro di squadra. Iscrivendosi gratuitamente si potranno seguire on demand i corsi pensati per fornire Life Skill legate alla conoscenza di sé e alla relazione con gli altri - come la scrittura del curriculum, piuttosto che la gestione della propria reputazione online – e Business Skill, ovvero competenze necessarie alla vita in azienda, come il project management o la gestione del tempo e delle priorità.

Il Digital Hub, oltre ai corsi, si propone l’obiettivo di mettere in contatto i ragazzi con le aziende e lo fa attraverso le sezioni “Il mondo del lavoro” e “Mentori”: grazie al coinvolgimento delle persone che lavorano nel mondo Coca-Cola, dai dipendenti ai partner di business dell’azienda, i giovani potranno conoscere in maniera più dettagliate quali sono le professioni che caratterizzano il mondo del lavoro e ricevere, durante sessioni di mentorship online, i loro consigli ed esperienze concrete.