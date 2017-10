Coca-Cola HBC Italia: premiate le scuole in gara per Fabbriche Aperte

Due scuole di Veneto e Puglia si aggiudicano la vittoria tra più di 200 Istituti di tutto il Paese per la prova educativa di “Fabbriche Aperte”, il progetto promosso da Fondazione Coca-Cola HBC Italia per le scuole secondarie di primo e secondo grado e dedicato ai temi del riciclo, della corretta gestione dell’acqua e dell’orientamento al lavoro. I due Istituti sono premiati da Fondazione Coca-Cola HBC Italia con una borsa di studio per l’acquisto di materiali didattici.

“Quest’anno, oltre alla sensibilizzazione sui temi ambientali abbiamo deciso di affiancare le scuole anche nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, fornendo materiali didattici e ideando una prova educativa su questo tema, che ha riscontrato numerose partecipazioni – ha dichiarato Giangiacomo Pierini, vicepresidente di Fondazione Coca-Cola HBC Italia. Dal 2013 grazie a Fabbriche Aperte abbiamo il piacere di ospitare i ragazzi provenienti dalle scuole di tutto il territorio nazionale nei quattro stabilimenti di Coca-Cola HBC Italia, mettendo al loro servizio le competenze delle nostre persone e da allora hanno accolto il nostro invito circa 30.000 studenti”.

Nella categoria delle scuole secondarie di primo grado, chiamate a partecipare alla prova educativa “Acqua e riciclo a regola d’arte”, è una classe della Scuola Mozzillo-Iaccarino di Manfredonia (FG) ad essersi aggiudicata il primo premio: i ragazzi hanno dato vita a una creazione artistica composta da bottiglie di plastica riciclata e l’hanno posizionata sul lungomare della città per sensibilizzare tutti i cittadini sull’inquinamento del mare.

Le scuole secondarie di secondo grado hanno partecipato alla prova educativa “A scuola di futuro”, raccontando le loro esperienze di alternanza scuola-lavoro. Sono state premiate tre classi del Liceo Classico e Scientifico Educandato agli Angeli di Verona, che hanno lavorato insieme ideando un’azienda di servizi per animali domestici e sviluppando il business plan, il sito internet, uno spot promozionale e un video di presentazione dell’azienda.

L’edizione 2017 del progetto educativo Fabbriche Aperte, patrocinato da Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, riparte dal 18 ottobre fino a fine novembre con 8 giornate di visite degli studenti agli stabilimentidi Coca-Cola HBC Italia a Nogara (VR), Oricola (AQ), Marcianise (CE) e Rionero in Vulture (PZ).

L’iniziativa ha raggiunto in totale oltre 2,9 milioni di persone nell’ultimo anno, offrendo ad oltre 4.500 studenti l’opportunità di visitare i quattro stabilimenti di imbottigliamento e di scoprire le azioni messe in atto da Coca-Cola HBC Italia per la riduzione del suo impatto ambientale.

Inoltre, circa 2.500 scuole hanno ricevuto kit educativi, contenenti informazioni utili sull’importanza del riciclo, la tutela delle risorse idriche del pianeta e l’orientamento al lavoro.