Coca-Cola punta sul marketing della condivisione

La campagna in onda per Natale 2017 sostiene l’attività di Banco Alimentare e coinvolge vari influencer

Il marketing di Coca-Cola per le festività invernali 2017 fa leva sul valore della condivisione, rappresentato dall'hashtag #NatalePerGliAltri. Nello spot in onda dal 12 novembre su tv e canali digitali si invita a compiere un gesto per gli altri e a ringraziare.

Un racconto tradizionale di emozionalità e magia che si chiude con le immagini del truck Coca-Cola che simbolicamente trasporta i pasti per donarli insieme a Banco Alimentare, realtà con cui si consolida la collaborazione. Le bottigliette del marchio riporteranno inoltre sul pack la scritta Grazie a chi compie un gesto per gli altri.

Coinvolti per la diffusione del messaggio di condivisione e solidarietà anche numerosi influencer della rete come Guglielmo Scilla, i The Show, Michele Bravi, The Pozzolis Family, CamiHawke, Ipantellas e Maria Sole Pollio. Questa attività è a cura di Show Reel.

L’agenzia creativa che si è occupata dell’adattamento italiano del video è McCann Worldgroup Italia mentre la pianificazione è a cura di Mediacom.