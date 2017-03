Coin rafforza la partnership con Amedeo D.

Le due insegne fortificano la collaborazione avviata nel 2014 programmando una serie di nuove aperture in aree geografiche non ancora presidiate

Si potenzia la collaborazione tra Coin e Amedeo D., l’insegna milanese di Urban Street Fashion, avviata nel 2014 nel Coin di Milano 5 Giornate, seguito dagli opening di Bergamo, Brescia e Roma San Giovanni.

Nel corso del 2017 sono infatti previste quattro nuove aperture di shop in shop in aree geografiche non ancora presidiate: sabato 4 marzo sarà aperto lo store Coin di Treviso, mentre in aprile sarà il Coin di Padova ad ospitare l’insegna meneghina. I due shop in shop veneti copriranno rispettivamente una superficie di 250 mq e di oltre 300 mq e saranno caratterizzati da un mood anni ’80, in un’ambientazione dal gusto vintage legata al mondo dei videogames. Sono previste invece nel secondo semestre le aperture negli store Coin di Sassari e Catania.