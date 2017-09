Come sono le startup italiane? Ecco un identikit

Qual è il profilo imprenditoriale degli innovatori nel nostro Paese e delle giovani realtà che hanno fondato? Risponde con tutti i dati del caso una ricerca di Italia Startup e Grs

Giovani ma non giovanissimi, con esperienza nel settore e altamente qualificati: è questo l’identikit degli startupper italiani, la cui età media è di 40 anni. Il profilo delle giovani imprese innovative ci dice invece che sono di piccole dimensioni, dinamiche e con un modello prevalentemente b2b .

Ad offrirci questa panoramica è una ricerca condotta da Italia Startup, l’associazione dell’ecosistema startup italiano, in collaborazione con Grs-Ricerca e Strategia, e giunta quest’anno alla sua seconda edizione.

Dall’analisi condotta su un campione di oltre 300 startup italiane emergono le qualità prevalenti nelle figure dei founder di imprese, il cui obiettivo è innovare nel rispettivo settore di appartenenza professionale. Si tratta di individui con un’età prevalente compresa fra i 25 e i 45 anni e, rispetto al 2015, si evidenzia un incremento del 18% degli startupper italiani appartenenti alla fascia di età che va dai 30 ai 39 anni: un trend positivo che vede abbassarsi di anno in anno l’età degli innovatori nel nostro Paese.

Con il diminuire dell’età non si riduce, però, il livello di preparazione dei founder italiani, che oltre il 56% dei casi dichiarano di aver conseguito una laurea di secondo livello, un post laurea o un master, in aggiunta al titolo di laurea triennale. La percentuale degli under 30 e degli over 50, invece, numericamente tende quasi a convergere, registrando rispettivamente il 16,2% e il 13,4% dei rispondenti.

L’approccio pragmatico degli addetti ai lavori è evidente: metà degli intervistati individua tra i punti di forza della propria startup il focus totale sul progetto e la voglia di intraprendere e di rischiare, insita nella propria attività aziendale. Quanto alle prospettive di crescita, è previsto un incremento variabile nel numero di dipendenti da +6% a +25% per oltre il 40% degli intervistati e una forte crescita del fatturato nell’esercizio in corso per il 74% delle startup prese in esame. Di queste, circa il 14% dichiara un boom nella variazione attesa di fatturato del 50% ed oltre il 25,7% prospetta una crescita da +26% a +50%, mentre il 34,4% prevede un incremento stabile, da +6% a +25%.

L’approccio dei founder e delle loro imprese si rivela orientato all’innovazione del settore nel quale hanno maggiori competenze, come si evince dalla netta prevalenza di attività legate al b2b (50,7%) e al b2b2c (36,1%), con solo l’11% dello startup puramente B2C.

Per quanto riguarda l’identikit delle startup, si tratta per l’86% di startup seed, cioè attività imprenditoriali di recente formazione, spesso sostenute dai cosiddetti finanziamenti all'idea, i primi fondi finanziari utilizzati per lanciare un’attività imprenditoriale innovativa, mentre solo l’8,6% del campione preso in esame è costituito da startup consolidate, con un fatturato superiore a 1 milione di Euro.

Le risorse umane impiegate in azienda sono prevalentemente contenute, con il 50% delle realtà intervistate che dichiara di avere un team composto da un numero variabile di 3/9 persone, mentre il 32% presenta un massimale di 3 dipendenti e solo nel 13% dei casi si registra la presenza di un pool di risorse che varia dai 10 ai 20 individui e oltre. Per quanto riguarda la percentuale di fatturato generata all’estero, il 36% degli intervistati presenta una quota export inferiore al 10% e un analogo 36% dichiara di non esportare i propri prodotti/servizi in altri paesi.

Osservando il livello di formazione accademica, si scopre che il 26,2% dei nuovi imprenditori ha concluso un lungo percorso di studi con una laurea di secondo livello. Il 30,2% ha conseguito un master o un post laurea. Un aspetto fortemente differenziante rispetto allo stereotipo dello startupper molto giovane, tecnologo e geniale, ma senza esperienza aziendale o consulenziale. Attitudine confermata dai dati sulla formazione interna: la ricerca fa emergere che vengono organizzati progetti di formazione interna annuale per un periodo superiore alle 40 ore a dipendente, per il 28% delle aziende, mentre il 21% investe dalle 21 alle 30 ore di formazione per i propri dipendenti.

Secondo Enrico Gallorini, (Grs Ricerca e Strategia) coordinatore della ricerca: