Conad: un marketing territoriale legato all’evento

Dal mondo della musica, con appuntamenti ormai più che consolidati come l'Umbria Jazz Festival, passando per cibo, cinema e tutti quelli che sono appuntamenti culturali e artistici legati alle diverse aree geografiche italiane. Conad continua a spingere su un marketing territoriale e contestualizzato attraverso una dinamica di appoggio all'evento.

L'ultima iniziativa in tal senso è la mostra Cinema & Cibo organizzata nel Conad Superstore di Viale Adua, a Pistoia, in occasione del festival Presente Italiano in programma dal 28 settembre al 5 ottobre in città. L'esposizione gratuita racconta la buona tavola attraverso 22 immagini a tema culinario prese da noti cult del cinema italiano.

l progetto Presente Italiano è stato creato dall'associazione culturale PromoCinema, alla quale Conad dà il proprio sostegno per il secondo anno. L'idea è ancora una volta quella di creare legami solidi attraverso un dialogo localizzato che passa anche attraverso realtà già radicate. Una strategia complementare a iniziative interamente firmate Conad come Il Grande Viaggio, ripartito per il terzo anno di fila.