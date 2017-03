Confimprese e MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi finanziari alle imprese di Gruppo Montepaschi, hanno siglato una nuova convenzione per la costituzione di un plafond di 100 milioni di euro dedicato alle imprese associate a Confimprese e alle loro affiliate

MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi finanziari alle imprese del Gruppo Montepaschi, e Confimprese (nella foto, il presidente, Mario Resca) hanno sottoscritto una nuova convenzione per la costituzione di un plafond di 100 milioni di euro dedicato alle imprese associate e alle loro affiliate.

Obiettivo principale dell'accordo è dotare le aziende che lavorano in franchising, associate a Confimprese, e loro affiliate, degli strumenti finanziari (leasing e factoring) utili per sostenere lo sviluppo delle proprie imprese, sia in termini di capitali di finanziamento, sia dal punto di vista del funzionamento.

"Questa convenzione è un buon punto di partenza per sostenere adeguatamente le imprese che operano nel franchising –commenta Enzo Nicoli, direttore generale di MPS Leasing & Factoring–. È intenzione della Banca e del nostro Gruppo sostenere sempre più, con una logica di partnership, i progetti d’impresa validi che ci verranno presentati. Non ci limiteremo ad assumere un atteggiamento di attesa nei riguardi della convenzione, ma di sollecitazione, ponendo in risalto i vantaggi offerti oggi dal credito specialistico come il leasing o il factoring lato acquisto credito".

"In un contesto nel quale mancano strumenti dedicati a sostenere l'avvio di imprese in franchising, l’accordo con Mps Leasing & Factoring –aggiunge Mario Resca, presidente Confimprese– rappresenta uno strumento utile per le nostre aziende e per i loro franchisee, specialmente nei settori dove l’investimento in attrezzature è necessario per avviare l’attività. Il franchising -prosegue Resca- si conferma, anche nel 2017, un volano per l’occupazione, soprattutto giovanile, e uno stimolo per l’autoimprenditorialità. Nonostante le previsioni prospettino una crescita ancora ridotta del potere di spesa delle famiglie italiane (+0,7%), le nostre imprese non rinunciano ad aprire nuovi esercizi commerciali diretti e in franchising: stimiamo oltre 1.150 aperture e quasi 10.000 posti di lavoro. I soci Confimprese nel 2016 hanno raggiunto complessivamente i 144 miliardi di euro di fatturato, pari al 16% del totale retail che ammonta a 900 miliardi di euro".

Grazie a questo accordo, le imprese associate e loro affiliate potranno accedere ai prodotti di "leasing e factoring" a condizioni dedicate, usufruendo della consulenza specialistica di MPS Leasing & Factoring. In ambito leasing, sarà possibile godere dei benefici derivanti dalla legge di bilancio 2017, che prevede, a partire dal primo gennaio 2017, agevolazioni fiscali per l’acquisto di beni strumentali per l’attività di impresa. Tale consulenza permetterà agli imprenditori ambiti di operatività a volte sconosciuti, connessi con la mobilizzazione dei propri crediti con contratti innovativi, che assicurano la copertura del rischio di solvibilità dei debitori, ai quali, in molte occasioni, sarà possibile offrire extra-dilazioni in aggiunta a quelle contrattualmente convenute con l’impresa fornitrice. Con la nuova operatività -conclude Resca- sarà possibile superare gli schemi tradizionali di valutazione del merito di credito, generando di riflesso consistenti vantaggi alle imprese in termini di capacità di accesso al credito".