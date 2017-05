Conserve Italia spinge la gamma Cotti a Vapore Valfrutta

Dopo i risultati soddisfacenti post-lancio, il consorzio cooperativo bolognese investe in una campagna radiofonica

Conserve Italia guarda al consolidamento della propria leadership sul mercato dei vegetali cotti a vapore (20% di quota secondo i dati veicolati in una nota), introdotti a scaffale sotto il brand Valfrutta. “I Cotti a Vapore Valfrutta ci hanno dato risultati estremamente soddisfacenti sin dal loro lancio", sottolinea Federico Cappi, direttore marketing retail del consorzio cooperativo bolognese.

Allo scopo, si è scelto di investire in nuovo spot radiofonico trasmesso per tutto il mese di maggio, che illustra con un linguaggio semplice e immediato il vantaggio di questo tipo di cottura. La campagna multi-soggetto è firmata dall’agenzia bolognese Max Information e fa leva su un trend di benessere e salutismo che stando agli ultimi dati Nielsen sul largo consumo si conferma in crescita e ancora promettente per il futuro.