Consorzio Cacciatore Italiano: cambia l’etichetta

Cacciatore italiano Dop. È questo il nuovo nome del marchio del Consorzio, che comparirà quindi sulle etichette della denominazione protetta “Salamini Italiani alla Cacciatora” già a partire da novembre.

“Sono diverse le novità che il nostro Consorzio sta portando avanti negli ultimi mesi. Prima fra tutte appunto il restyling dell’etichettatura e in particolare del marchio del Consorzio, con la finalità di renderlo ancora più riconoscibile agli occhi dei nostri consumatori. Infatti, la decisione di optare per colori così incisivi - che richiamano l’italianità - vogliono dimostrare, anche in caso di export, la provenienza del prodotto”, ha sottolineato Lorenzo Beretta, presidente del Consorzio Cacciatore Italiano.

L’esigenza di definire in modo più riconoscibile e univoco le etichette della Dop era stata confermata da un’analisi effettuata proprio quest’anno dal Consorzio sul consumatore (effettuata dalla prestigiosa società Eurisko), dalla quale era emersa evidentemente la necessità di identificare la Dop in modo più chiaro e immediato, in particolare enfatizzando appunto l’italianità del prodotto.

Ciò era importante considerato il contesto di mercato particolarmente confuso, affollato di prodotti concorrenti che - anche se non Dop - finivano spesso per essere identificati nell’immaginario collettivo come “cacciatorini”.

L’utilizzo del tricolore e del codice oro nella bordatura che caratterizzano il nuovo logo sono elementi che comunicano con immediatezza l’origine e la produzione totalmente Made in Italy del salume, oltre che la sua qualità. Molto evidente nel logo anche la dicitura “Consorzio di Tutela” che trasferisce ai consumatori un messaggio di garanzia rispetto gli aspetti qualitativi che solo una produzione Dop può vantare.

Un’ulteriore novità riguarderà poi il Disciplinare di produzione della Dop. Infatti è stato avviato un processo che porterà all’eliminazione dei derivati del latte dagli ingredienti consentiti. Questa scelta ha l’obiettivo di offrire prodotti con uno standard qualitativo ancora più elevato, caratterizzato da una ricetta sempre più semplice e naturale, e di rispondere alle richieste dei consumatori con problemi d'intolleranza o allergia verso il latte e i suoi derivati.

“Questa decisione rappresenta un ulteriore elemento di novità e testimonia l’attenzione verso i nostri consumatori e le loro specifiche esigenze. Il Salame Cacciatore potrà così essere gustato in tutta tranquillità anche da chi è toccato da questi tipi di intolleranze”, ha sottolineato il presidente Beretta.