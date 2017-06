Consorzio Casalasco del Pomodoro è attento alla salute dei dipendenti

La responsabilità sociale di impresa come impostazione etica da porre come pilastro aziendale. Non solo nei confronti del territorio e dei soci ma anche dei dipendenti. È quanto si prefigge il Consorzio Casalasco del Pomodoro, una visione strategica che è concreta e quotidiana volontà di gestire e implementare al meglio e con convinzione una filosofia di vita sana e serena.

Per dare corpo a questa filosofia nei giorni scorsi, all'interno dell'azienda, è stato realizzato un corso di formazione e sensibilizzazione sul tema del fumo. Un'iniziativa nuova e positiva promossa e sostenuta anche dalla Regione Lombardia.

A illustrare i problemi e i danni alla salute correlati al fumo, attivo e passivo, è stata Stefania Barbaglio dell'ASST di Cremona. Al termine dell'incontro sono state raccolte le adesioni per la creazione all’interno del Consorzio Casalasco di un gruppo che, sotto la guida di un operatore esperto del Sert di Casalmaggiore, inizierà un percorso finalizzato alla disassuefazione dal fumo.

Il corso è stato organizzato nell’ambito del programma WHP “Workplace Health Promotion” della Regione Lombardia per la promozione della salute sui luoghi di lavoro, a cui il Consorzio Casalasco ha aderito lo scorso anno. Le aziende che aderiscono s’impegnano ogni anno a realizzare buone pratiche in due aree tematiche tra quelle proposte. Il Consorzio Casalasco per il 2017 ha scelto quello del contrasto al fumo di tabacco e quello relativo alla promozione dell’attività fisica.

Nell’ambito delle attività iniziate nel 2016 ed in parte ancora in corso, i temi sono stati “promozione di un’alimentazione corretta” e “Contrasto all’alcool e alle altre dipendenze. E sempre nel 2016 il Consorzio aveva ottenuto la Certificazione Social Footprint, che permette di condividere con il consumatore finale tutte le informazioni relative agli impatti sociali del prodotto lungo tutta la filiera, dal campo al prodotto finito, nel rispetto dei valori di salute, legalità, relazioni durature, per un prodotto buono sotto ogni punto di vista.