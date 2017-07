Consorzio Pesca e Nettarina di Romagna IGP ottiene la tutela

Il Consorzio della Pesca e Nettarina di Romagna IGP riceverà a breve dal MIPAAF il riconoscimento di Consorzio di Tutela.

“Il riconoscimento di Tutela - dichiara il presidente Paolo Pari - è un passo avanti per la valorizzazione dei prodotti a marchio d’origine certificata che dà l’autorità al Consorzio per intraprendere nuovi percorsi di valorizzazione. Ad avvio di campagna di commercializzazione – prosegue Pari – abbiamo messo in campo diverse importanti iniziative strettamente legate al territorio ed ai consumatori.

Partecipiamo alla promozione Beach4eat con eventi di degustazione sulle spiagge della Riviera Romagnola, all’iniziativa Tramonti di Vino che coinvolgerà la Pesca e Nettarina IGP in degustazione con i Salumi Piacentini a Cesenatico piazza Spose dei Marinai il 4 Agosto 2017.

Abbiamo realizzato inoltre – conclude Pari - i nuovi materiali di comunicazione consumer del Consorzio e messo a punto il nuovo logo che potrà essere utilizzato da tutti i consorziati in tutte le comunicazioni”.

Il Consorzio di Tutela della Pesca e Nettarina di Romagna IGP, coltivata nelle province Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, avrà il compito di svolgere attività di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla IGP Pesca e Nettarina di Romagna, collaborando all’attività di vigilanza con l’Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari.

La Pesca e la Nettarina di Romagna IGP è stato il primo frutto ad ottenere il riconoscimento di IGP in Italia insieme alla Pera dell’Emilia Romagna e all’Arancia Rossa di Sicilia.