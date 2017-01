Continua la partita Esselunga: in campo anche la Tip di Tamburi

I rappresentanti legali delle varie parti siedono al tavolo delle trattative e all'orizzonte si prospettano molteplici opzioni, più o meno percorribili. Il 30% di Giuseppe e Violetta, nel frattempo, potrebbe interessare al banker Giovanni Tamburi.

Mentre Esselunga si prepara a chiudere un bilancio 2016 con ottime performance, che pare abbiano contribuito a far retrocedere Marina Sylva Caprotti dall'intento di vendere la propria quota, la complessa partita tra gli eredi sul futuro della catena continua. Si parla dei primi incontri informali tra i legali delle varie parti, al fine di trovare un accordo capace di garantire stabilità e conseguente prosperità nel lungo termine all'insegna.

Riuniti attorno al tavolo delle trattative ad oggi ci sarebbero gli studi legali Casati e BonelliErede a rappresentanza rispettivamente di Giuseppe Caprotti e della sorella Violetta (figli di primo letto del defunto patron che detengono il 30% della diretta controllante Supermarkets Italiani), mentre il legale Giuseppe Lombardi si posiziona al fianco della figlia Marina e della vedova Giuliana Albera, che insieme hanno il controllo azionario con una quota del 70%.

Tra le questioni aperte vi è la possibilità che Giuseppe e Violetta impugnino il testamento una volta terminata la panoramica sull'eredità effettiva. Un'opzione è poi quella della vendita di quel 30% a Marina, che dovrebbe però mettere sul piatto una cifra decisamente impegnativa, intorno ai 2 miliardi di euro.

Nel frattempo, i retailer e i player che si erano già messi in fila per l'acquisto restano ad occhi aperti, ma con probabile interesse, come si prospettava in origine, solo per una quota di maggioranza. Chi invece potrebbe entrare in partita anche solo per un minore 30% è Giovanni Tamburi, il banker che, come riporta il Corriere della Sera, ha a disposizione per entrare in gioco la Tamburi Investment Partners, con 100 famiglie che a turni alterni partecipano ai suoi investimenti.