Coop Alimenta l’Amore per i pets

I dati della sovraintendenza del Castello Sforzesco di Milano riportano che sono stati oltre 346 mila i visitatori che in poco più di un mese sono passati nel Cortile della Rocchetta ed hanno apprezzato la mostra Human Dog Alimenta l’Amore, di Silvia Amodio. La mostra fotografica fa parte del progetto “Alimenta l’amore”, ed è realizzata da Coop Lombardia, in collaborazione con il Comune di Milano, iniziativa che prevede anche una raccolta permanente di cibo per cani e gatti presso i punti vendita Coop Lombardia.

In occasione della mostra, durante il set di San Valentino sono state ritratte oltre 200 famiglie che hanno voluto celebrare con arte il profondo legame con il proprio pet. Un importante risultato per il progetto di Coop Lombardia che promuove iniziative sui temi del rapporto uomo-animale. La mostra è itinerante e toccherà anche alcuni punti vendita di Coop Lombardia in modo da esser visitata anche dai soci e clienti.