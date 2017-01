Coop Alleanza 3.0 sperimenta con Work Wide Women il welfare innovativo

La piattaforma, indirizzata ai dipendenti e alle loro famiglie, vuole impartire loro le conoscenze e gli strumenti per essere aggiornati sulle nuove competenze digitali

Work Wide Women ha studiato per Coop Alleanza 3.0 una piattaforma di social learning per la formazione femminile. È già online sul sito www.digitaleperte.it e si pone l’obiettivo di fornire ai dipendenti della realtà distributiva e alle loro famiglie, a titolo gratuito, le conoscenze e gli strumenti per entrare nel mondo del lavoro e per tenersi aggiornati sulle nuove competenze digitali. La piattaforma propone infatti un’offerta formativa di auto-istruzione e di orientamento. Inoltre sono disponibili i corsi dedicati alle nuove professioni web, come quello sul social advertising o sullo sviluppo mobile app o ancora sul community management. E ancora il corso per travel blogger e quello sul mind decluttering, l’arte di saper fare spazio per creare nuove occasioni di crescita personale e professionale.

“Siamo molto orgogliose di aver realizzato questo importante progetto di welfare aziendale innovativo - - spiega Linda Serra , ceo di Work Wide Women - indirizzato a un target composto per oltre il 75% da donne".