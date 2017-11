Coop coinvolge con un Talent Comedy insieme a Zelig

Un concorso che mette in palio la partecipazione alla realizzazione di uno spot per Coop Lombardia e buoni spesa

Continua il Talent Comedy Coop, il concorso organizzato da Coop Lombardia in collaborazione con Zelig per ingaggiare i consumatori in modo innovativo. Il terzo appuntamento è in programma giovedì 9 novembre alle ore 20.30 presso il Supermercato del Futuro.

I concorrenti avranno a disposizione un’asta, un microfono e 6 minuti per convincere il pubblico con il proprio pezzo comico. Saranno gli applausi della platea a determinare la classifica della serata e i vincitori potranno accedere alla sfida successiva, finché non ne rimarrà soltanto uno.

Una formula mutuata dai programmi televisivi di maggior successo che mette in palio per il vincitore la partecipazione alla realizzazione di uno spot per Coop Lombardia, buoni spesa per l’ammontare complessivo di 200 euro nonché la possibilità di esibirsi sul palco di Zelig cabaret a Milano, in apertura di 2 spettacoli nel corso della stagione teatrale 2017/2018.

Coop Lombardia sceglie così un engagement territoriale che fa leva sul desiderio di visibilità dei consumatori e sulla loro creatività anche in veste di potenziali testimonial dell'insegna. Un'iniziativa di marketing trending che prova ad intercettare i più recenti modelli di entertainment.