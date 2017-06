Coop coinvolge i clienti nel restauro delle opere d’arte

Una campagna promozionale che associa lo sconto sulla spesa alla valorizzazione del nostro patrimonio, facendo leva sulla responsabilità convidisa

All’interno dell'edizione 2017 dell'iniziativa Sapori, si parte!, Coop Alleanza 3.0 ha lanciato il progetto Opera tua, che sostiene il restauro di sette opere d'arte invitando i soci a selezionarle. Questi ultimi vengono poi premiati con sconti sulla spesa per la loro partecipazione, secondo una filosofia che valorizza il senso di responsabilità e coinvolge facendo leva sullo stesso.

Nello specifico, per ciascuna delle sette regioni protagoniste delle ultime tappe del tour 2017 di Sapori, si parte!, Coop Alleanza 3.0 ha selezionato due opere d'arte bisognose di restauro. Nel corso di ciascuna tappa, i soci possono votare l'opera da restaurare su all.coop/operatua, la pagina del sito di Coop Alleanza 3.0 dedicata all’iniziativa e ricevere in cambio sulla carta Coop uno sconto del 10% (da utilizzare su una spesa di valore non superiore ai 100 euro), per l'acquisto di prodotti inclusi nella tappa in cui si trova l’opera.

Una campagna che sposa l'alimentare territoriale alla bellezza artistica, creando una sinergia di supporto reciproco che crea legame nel lungo termine. I clienti potranno infatti seguire man mano il restauro delle opere selezionate, sviluppando senso di appartenenza all'insegna.