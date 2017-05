Coop coinvolge i creativi under 35 con #TuComeLaVedi?

italiani.coop sfida i giovani a raccontare la visione che hanno del loro Paese attraverso i numeri presenti nel Rapporto Coop o sul proprio portale in modo originale. Il contest si chiama #TuComeLaVedi? e si rivolge a grafici, fumettisti, videomaker e artisti vari under 35, invitati a trasformare in opere originali i dati e le tendenze di cui si occupa l'Ufficio Studi e ricerche di Coop.

Il concorso inizia il 21 aprile e si possono caricare i propri contenuti fino al 8 giugno. In palio due premi da 2.000 euro e uno stage. Dai video alle gif, passando per graphic novel e così via: già da ora i contenuti possono essere caricati sulla pagina Facebook di italia.coop per ricevere i like che decreteranno uno dei vincitori. L'altro premio sarà invece attribuito da una giuria di esperti.

Un'iniziativa originale che da un lato coinvolge il target, dall'altro trae ispirazione dallo stesso, imparando a conoscerlo meglio.