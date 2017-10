Coop e Robintur: nuova rete con 500 agenzie di viaggio

Il Gruppo Robintur mira a crescere attraverso un network innovativo capace di fare massa critica ed intercettare al meglio le nuove opportunità del mercato turistico

Il Piano industriale della “nuova” Robintur, nata a gennaio dalla fusione di Robintur e Planetario, le due società turistiche di proprietà di Coop Alleanza 3.0, prevede un progetto che mira a dare vita ad una rete integrata di oltre 500 agenzie di viaggio, sia dirette sia affiliate. È il progetto di espansione su tutto il territorio italiano lanciato a TTG 2017 da Coop Alleanza 3.0 e Robintur, che conta già oltre 300 agenzie con le insegne Robintur e Viaggi Coop, di cui 90 dirette, ed un fatturato che supera i 500 milioni di euro.

Per la rete integrata, sono tre le formule di partnership proposte (Classic, Main e Full partner) con gradi diversi di esclusiva, di servizio e integrazione con il Gruppo. Entro il 2018, si punta ad ampliare la rete con 70 nuove agenzie, 35 delle quali in grado di servire anche i soci Coop in veste di Main Partner. Lo sviluppo coprirà innanzitutto i territori dove è più presente Coop, insegna che conta 8 milioni e mezzo soci e 1.200 punti di vendita. Un bacino di clienti con i quali la rete Robintur Travel Group e i suoi affiliati avranno un rapporto privilegiato, caratterizzato dalla fiducia.

Tra i prodotti esclusivi presentati da Robintur a TTG, ad esempio, il nuovo Viaggiare da soci: il catalogo di offerte riservate ai soci Coop che nel numero di ottobre mette in copertina Vuoi essere FICO?: la possibilità di visitare, a Bologna, Fico Eataly World il parco dell’agroalimentare più grande del mondo, che aprirà il prossimo 15 novembre.

Lo strumento per lo sviluppo della rete integrata sarà Via con Noi, società da oltre 10 anni nel Gruppo Robintur, che opera nella gestione delle affiliazioni in particolare nel Centro Sud.