Coop con Casa Surace contro la violenza sulle donne

Doppia iniziativa sul tema sociale per la cooperativa, che da un lato promuove la sensibilizzazione con un video, dall'altro attiva un infopoint voce Amica presso l'ipermercato I Portali di Modena

Abbiamo già sottolineato come temi sociali quali la violenza sulle donne impongano alle aziende una presa di posizione in ottica di Csr. Ed è in questo senso che continua la collaborazione di Coop Lombardia con Casa Surace, che dopo il video anti-spreco realizzato in occasione della Giornata Mondiale contro lo spreco alimentare, si rivolge alla giornata internazionale del 25 novembre dedicata proprio alla delicata questione di genere.

Casa Surace, la nota casa di produzione campana con un seguito di oltre 2 milioni di fan sui social network e 400 milioni di visualizzazioni per questa giornata ha realizzato un video clip veicolato sulla pagina Facebook di Coop Lombardia.

Lo storytelling. Il video mostra le reazioni a questa importante problematica da parte di due diverse tipologie di persone: un gruppo di adulti e un gruppo di bambini. Ad entrambi sono stati presentati 8 uomini e 8 donne, di etnia, stile e caratteristiche estetiche differenti. Tutte le donne sono però accomunate da un elemento caratterizzante: hanno tutte un danno fisico (un braccio ingessato, un occhio nero, segni rossi sul corpo) e alcune appaiono tristi o provate emotivamente. Le reazioni, le impressioni e i commenti dei due gruppi lasceranno al pubblico la propria interpretazione.

L'impegno di Coop contro la violenza sulle donne prosegue anche con il progetto Voce Amica attivato da Coop Alleanza 3.0 con l’associazione Gruppo Donne e Giustizia. All’ipermercato I Portali di Modena è stato infatti creato un infopoint per offrire alle vittime un consulto con avvocati ed esperte.