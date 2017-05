Coop promuove EasyCoop con il marketing collaborativo

Per lanciare il nuovo servizio eCommerce nella capitale la cooperativa ha scelto un progetto a firma trnd che coinvolge mille utenti

Lo sbarco ufficiale a Roma era già stato annunciato lo scorso febbraio. Ora, per promuovere il nuovo servizio eCommerce EasyCoop (10mila prodotti di cui 3mila freschi), Coop ha scelto di attivare una campagna di marketing collaborativo con trnd. Grazie al progetto, la cooperativa potrà infatti coinvolgere i primi utenti e soprattutto ottenere insight immediati in risposta.

Come funziona

I trnder, così vengono chiamati i mille partecipanti al progetto, riceveranno 3 codici sconto del valore di 15 euro e le spese di consegna gratuite per tutto il 2017. In questo modo potranno provare agevolmente il servizio e parlarne con i propri amici. Avranno inoltre 10 codici del valore di 10 euro e 20 buoni per consegna gratuita da distribuire al proprio network. Un'iniziativa che punta sul passaparola e sul feedback diretto grazie a 3 sondaggi online.

“Questa campagna combina la peculiarità del lancio di un nuovo prodotto con quella di un ecommerce”, sottolinea Milvia Bonvicino, managing director di trnd Italia, "già con un ecommerce come Zalando abbiamo ottenuto dei risultati stupefacenti".