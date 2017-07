Coop punta sul branded content per la linea vivi verde

Un progetto annuale in collaborazione con Greenme.it, sito italiano di lifestyle sostenibile dove compariranno contenuti a marchio

Per promuovere la private label vivi verde Coop sceglie di investire sul branded content attraverso una collaborazione annuale con Greenme.it. Il portale è infatti dedicato a uno stile di vita eco-sostenibile coerente con la linea di prodotti del retailer e vanta una folta community con 2,5 milioni di utenti unici al mese.

Il progetto studiato da AdPulse si suddivide in quattro linee principali: una sezione speciale vivi verde Coop” in homepage su Greenme.it, la realizzazione mensile di contenuti editoriali ad hoc interamente redatti dall’editore, un’area dedicata ai consigli green su e-coop.it in collaborazione sempre con il portale verde e l’ideazione di quattro diverse attività di engagement per coinvolgere l’utente a 360 gradi.

La redazione di Greenme.it produrrà, a seconda della stagionalità, dei temi e degli approfondimenti richiesti, contenuti editoriali inerenti alla linea vivi verde Coop, che contribuiranno a popolare mensilmente la sezione speciale dedicata al brand. Inoltre, al fine di ampliare la visibilità del progetto, Coop ospiterà contenuti editoriali di Greenme.it all’interno dell’area dedicata ai prodotti della linea vivi verde su e-coop.it.

A supporto di tutta l’iniziativa sono inoltre previsti spazi media Standard Iab e formati Rich media mobile.

"Non si tratta solo di una linea di prodotti, bensì di sviluppare una cultura del vivere sostenibile a partire ciò che mangiamo o utilizziamo per il nostro benessere o per la nostra casa. Promuovere e amplificare questa volontà attraverso una campagna solamente video o display avrebbe sacrificato il vero senso del nostro messaggio", ha sottolineato Vladimiro Adelmi, Brand Manager vivi verde e Solidal Coop.