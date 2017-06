L'azienda di Spoleto operante nel settore dell’olio d’oliva e specialista del non filtrato, sigla la sponsorship con la Figc per il biennio 2017-2018 quale official partner della nazionale italiana di calcio

L'azienda olearia Costa d'Oro abbina il proprio brand alla nazionale di calcio italiana per il biennio 2017-2018. Da oggi c'è più gusto a stare insieme agli azzurri: la sponsorizzazione copre il periodo delle gare di qualificazione ai prossimi campionati del mondo Russia 2018, comprese le partite amichevoli di preparazione e una visibile presenza presso Casa Azzurri. Ricerca del benessere, sana alimentazione, alta qualità sono i principi condivisi alla base dell'accordo con la Federcalcio, da esprimere in un contesto di sana competizione sportiva. Costa d'Oro è la prima azienda di olio a diventare official partner della nazionale. “Si tratta di un accordo che ci offre l'opportunità di rendere ancora più incisivo il concetto educativo della sana alimentazione per una corretta pratica sportiva, che la federazione diffonde presso i giovani nei nostri centri federali” ha sottolineato Carlo Tavecchio, presidente Figc.